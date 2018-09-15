Иначе могут снять санкции. Волкер требует продления особого статуса Донбасса

15.09.2018 14:55

Украина должна продлить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы сохранились санкции против РФ.

Об этом заявил Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины на саммите YES, второй день которого открылся сегодня, сообщает "Украинская правда".



Волкер отметил, что основные санкции против РФ, привязаны к выполнению Минских договоренностей, в которых среди прочего говорится о необходимости сохранения особого статуса неподконтрольной части Донбасса.

Волкер добавил, что именно российская сторона постоянно нарушает ключевые требования Минских соглашений.

"Вы знаете, что в Европейском союзе есть много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если Россия не сделает ни шагу. Непродление закона об особом статусе Донбасса даст аргументы тем, кто продвигает идею снятия санкций", - сообщил спецпредставитель.

Напомним, что срок действия закона об особом статусе ОРДЛО истекает в октябре 2018 года. А 11 ноября в Донецке и Луганске пройдут выборы "глав республик" и "народных советов". В Киеве, ЕС и США этих выборов не признают.

Решение проводить голосование было принято после убийства "главы ДНР" Александра Захарченко.

Источник : https://strana.ua