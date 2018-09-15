- Луценко сделал заявление об отставке14:03
- Базовые учебники для первоклассников готовы на 100% – МОН13:50
- Где ждать дождей и будет ли тепло: прогноз погоды в Украине на неделю13:30
- Порошенко изменил правила службы в армии13:13
- Эксперт: в России завершилась эпоха Путина13:00
- Мир на Донбассе будет, – Расмуссен12:33
- "Погромы в церквях". В РПЦ рассказали, что начнется в Украине после Томоса12:18
- Что будет с долларом в Украине: озвучен прогноз до конца года12:04
- В Крыму нашли способ заставить Киев возобновить подачу воды11:49
- Кабмин планирует увеличить расходы на образование – Гройсман 11:05
Эксперт: в России завершилась эпоха Путина
Эпоха правления Владимира Путина подходит к концу. Именно 2018 год станет переломным в политической жизни России. Как передает replyua.net со ссылкой на zen.yandex.ru, такое мнение прозвучало от известного политолога Глеба Павловского.
По его словам, уже сейчас россияне замечают, что после выборов Россию постигло много неудач, и такая ситуация никого не устраивает, поскольку люди ждали от Путина реальных действий, а в результате всё изменилось в худшую сторону, и мало кто верит, что Путин - это добрый правитель, учитывающий интересы простых людей и заботящиеся об их будущем. Негативно на рейтинге Путина сказались повышение пенсионного возраста и повышение НДС. Единственная его заслуга - это внешняя политика, и народ его в этом поддерживает. По словам политолога, только ради успешной внешней политики россияне пока еще терпят плохую медицину, низкие пенсии и зарплаты, плохое образование в стране.
По мнению Павловского, чтобы Путин не потерял власть, он должен отказаться от своего ближайшего окружения, но он это никогда не сделает, поскольку именно эти люди обеспечивают ему безопасность и стабильность - это с простым народом они будут легко бороться силовыми методами. Павловский уверен, что скоро будет критическая ситуация, и Путин покинет свой пост, скрывшись в неизвестном направлении.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, эксперт
- Сергей Михалок поиздевался над Путиным и его фанаткой
- "Путин - политический изгой", - Боровой (ВИДЕО)
- Поход Путина: что связывает Донбасс и Сирию
- "Клятвопреступник, государственный, уголовный и военный преступник, международный террорист", - Слава Рабинович о Путине
- Путин не видит дно дна
- Журналист рассказал, почему Путин не сумел дойти до Киева
- В "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб12:46
- Боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ11:31
- Боевики не пропустили ОБСЕ в Пикузы и Новоазовск11:18
- Российские боевики на Донбассе 13 раз нарушили перемирие10:11
- Блокада и международный арбитраж: Климкин рассказал о борьбе за Азовское море10:00
- «Паспорт не отдадут, если этого не пройти»: жителей Донецка возмутило очередное «нововведение» боевиков09:31
- Россияне и «чиновники ЛНР» пытались наладить незаконный сбыт продукции Стахановского завода09:02
- Экология Мариуполя: вольный пересказ открытой встречи властей, директоров заводов и горожан08:45
- Как не попасться на удочку мошенников пенсионерам-переселенцам из Донбасса08:30
- «Народная милиция ЛНР» устроила артиллерийский дартс «Градами»22:45
- Луценко сделал заявление об отставке14:03
- Базовые учебники для первоклассников готовы на 100% – МОН13:50
- Где ждать дождей и будет ли тепло: прогноз погоды в Украине на неделю13:30
- Порошенко изменил правила службы в армии13:13
- Эксперт: в России завершилась эпоха Путина13:00
- В "ДНР" заявили, что Захарченко убил агент СБУ при помощи западных спецслужб12:46
- Мир на Донбассе будет, – Расмуссен12:33
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- "Погромы в церквях". В РПЦ рассказали, что начнется в Украине после Томоса12:18
- Что будет с долларом в Украине: озвучен прогноз до конца года12:04
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Горловке увеличилась «внезапная» смертность
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Эксперт раскрыл причастность Кадырова к созданию армии Суркова в оккупированном Донбассе
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена
- Новый «министр доходов ДНР» рассказал об экономической ситуации в «республике»