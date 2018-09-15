Президент-вор: эксперт рассказал о космических богатствах агрессора Путина

15.09.2018 21:09

Глава Российской Федерации Владимир Путин, а также его ближайшие единомышленники, воруют для своих целей порядка 15 – 20 миллиардов долларов каждый год. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. При этом он отметил, что подобные хищнические действия являются одной-единственной целью пребывания Путина при власти.



Также Аслунд добавил, что присвоение невиданных сумм Путин осуществляет через многомиллиардные схемы по отмыванию денег. В качестве примера подобной махинации эксперт упомянул производство труб для «Газпрома» приближенными к российскому президенту братьями Ротенбергами и Геннадием Тимченко.



«Откаты составляют до 50% стоимости этих проектов. Безусловно, Путин включен в это. Согласно моим оценкам, эти люди, группа Путина с Ротенбергами, Ковальчук, Тимченко, крадут по 15-20 млрд. долларов в год. Это просто бандитский режим», — подчеркнул Аслунд.