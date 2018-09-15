Вашингтон готов помочь Украине с обороноспособностью, - представитель Госдепа

15.09.2018 20:40

В Вашингтоне готовы всячески помочь Киеву с усилением обороноспособности Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил специальный представитель американского Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в кулуарах конференции YES-2018. В том числе, он акцентировал внимание на «все еще существующих пробелах» в украинской обороноспособности.



«Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, безусловно, уже усилилась, но все еще есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности», - заявил Волкер. По словам дипломата, Украине также нужно напоминать людям, которые продолжают оставаться на неподконтрольной Киеву части Донбасса, что «правительство считает их гражданами страны».



«Может быть, Украине необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для самого уязвимого населения. Жителям Донбасса нужно знать, что правительство Украины считает, что они являются гражданами страны», - отметил Волкер.