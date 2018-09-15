Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вашингтон готов помочь Украине с обороноспособностью, - представитель Госдепа

15.09.2018 20:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В Вашингтоне готовы всячески помочь Киеву с усилением обороноспособности Украины. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил специальный представитель американского Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер на брифинге в кулуарах конференции YES-2018. В том числе, он акцентировал внимание на «все еще существующих пробелах» в украинской обороноспособности. 

«Теперь мы готовы улучшать обороноспособность. Хотя она, безусловно, уже усилилась, но все еще есть пробелы. Мы готовы сесть с Украиной и обсудить, какие у них есть потребности», - заявил Волкер. По словам дипломата, Украине также нужно напоминать людям, которые продолжают оставаться на неподконтрольной Киеву части Донбасса, что «правительство считает их гражданами страны». 

«Может быть, Украине необходимо подумать над тем, чтобы добавить сотрудников на пропускных пунктах, найти новые пути для доступа к пенсиям для самого уязвимого населения. Жителям Донбасса нужно знать, что правительство Украины считает, что они являются гражданами страны», - отметил Волкер. 



Теги: Украина, Донбасс, Вашингтон, помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх