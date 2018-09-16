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Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"

16.09.2018 09:12
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Голобуцкий об угрозе РПЦ в сторону Украины: "Когда Московия обещает, что "прольется кровь", она никогда не шутит"

Политолог призвал относиться серьезно к заявлениям Москвы в адрес Киева из-за прозвучавшей угрозы "гражданской войны", связанной с предоставлением независимости украинской церкви. По мнению эксперта, агрессор не остановится не перед чем.

Украинский политический эксперт Алексей Голобуцкий прокомментировал угрозы Российской православной церкви, которая обещает "кровопролитие" после получения независимости украинской церкви, сообщает "Диалог.UA".

Комментируя слова спикера РПЦ Иллариона о "раскольниках, которые возьмут контроль над монастырями" и "верующих, которые будут защищать святые места", в своем телеграм-канале Голобуцкий написал: "Представителю 800-летнего финно-ордынского гибрида в голову не приходит, что Украина - земля полноценной нации, которая на тысячелетия старше "палачей и грабителей с болот". И все, что находится на этой земле, в принципе не может принадлежать фактически бесстатусной структуре всего трехсотлетней империи чужой расы. Коррупционная афера конца 17-го века никак не может служить основанием для любых претензий на Киевский патриархат, на территорию Украины, на любые культовые сооружения - тем более те, чья история насчитывает в четыре-пять раз больше веков, чем вообще существует симулякр под кодовым названием "Московская патриархия".

Политолог призвал быть готовыми к провокациям, которые могут быть инсценированы по приказу из Москвы. "Силовым и правоохранительным ведомствам Украины стоит начать массовую подготовку к терактам, нападениям, актам вандализма и попыткам грабежа со стороны агентов врага в тылу - "монахов", "священников" и "просто верующих", прошедших соответствующую подготовку и обеспеченных оружием и прочими ресурсами. Когда Московия обещает, что "прольётся кровь", она никогда не шутит", - уверен Алексей Голобуцкий.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданская война, церковь, теракт
 
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