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Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры

16.09.2018 10:30
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Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры

Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года, осовременивание пенсий и монетизацию субсидий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, презентуя проект бюджета на 2019 год, передает tribun.com.ua.

"Сегодня она составляет 3723 гривны. Уже с 1 января 2019 года, по нашему предложению, – 4172 гривны. Это тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным", – сказал глава правительства.
По его словам пенсии будут автоматически проиндексированы с 1 марта, что предусмотренно законодательством.
Что касается субсидий Гройсман отметил, что круг лиц, которые будут иметь право на них расширится.
"Как бы не изменялась цена газа в Украине вынужденно, мы покроем всех, кому это необходимо, субсидиями", - подчеркнул он.



Теги: Украина, Донбасс, бюджет, минимальная зарплата, повышение, Гройсман, пенсии
 
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