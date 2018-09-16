Пенсии и минимальная зарплата в 2019 году: Гройсман назвал цифры

16.09.2018 10:30

Проект государственного бюджета на следующий год предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года, осовременивание пенсий и монетизацию субсидий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, презентуя проект бюджета на 2019 год, передает tribun.com.ua.

"Сегодня она составляет 3723 гривны. Уже с 1 января 2019 года, по нашему предложению, – 4172 гривны. Это тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным", – сказал глава правительства.

По его словам пенсии будут автоматически проиндексированы с 1 марта, что предусмотренно законодательством.

Что касается субсидий Гройсман отметил, что круг лиц, которые будут иметь право на них расширится.

"Как бы не изменялась цена газа в Украине вынужденно, мы покроем всех, кому это необходимо, субсидиями", - подчеркнул он.