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К концу года на Азовском море появится база ВМС Украины

17.09.2018 10:45
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К концу года на Азовском море появится база ВМС Украины

До конца текущего года на Азовском море будет создана база Военно-морских сил Украины. Как передает replyua.net, об этом сообщает пресс-служба Кабмина на своей странице в Facebook. 

«Военно-морское присутствие Украины на Азовском море усиливается. В Бердянске спустили на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины. Планируем, что до конца этого года на Азовском море будет создана морская база ВМС Украины. Это создаст условия для ответа на агрессивные действия России в этом морском регионе», - сказано в заявлении Кабмина. Напомним, что в апреле этого года российские пограничники начали задерживать украинские суда в Азовском море. За последние месяцы было остановлено около 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты.

В Госпогранслужбе Украины говорили о том, что пограничники из России имеет право осматривать суда в рамках договора между двумя странами. В начале сентября СНБО утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины в акваториях Черного и Азовского морей. 

 

Источник: https://replyua.net 



Теги: Донбасс, Азовское море, ВМС, военная база
 
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