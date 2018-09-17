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Прекращение договора о дружбе Украины с Россией вступило в действие

17.09.2018 16:00
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Прекращение договора о дружбе Украины с Россией вступило в действие

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, подписание которого состоялось в 1997 году.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента, распространенном сегодня, 17 сентября.

«Внешнеполитическое ведомство должно заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с РФ в соответствии со статьей 40 настоящего договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона Украины о прекращения действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», – говорится в сообщении.

Более того, в соответствии с решением СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о стремлении Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также о причинах его прекращения. 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, дружба
 
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