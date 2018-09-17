- Синоптик: хочу всех успокоить - похолодание продлится недолго11:15
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание11:00
- К концу года на Азовском море появится база ВМС Украины10:45
- Путин будет поддерживать Порошенко на выборах и поможет ему выполнить 5 основных задач – основная из которых – вступление Украины в НАТО10:30
- Жители Донецка – боевикам: "Вы заврались по самые уши и потеряли даже доверие сторонников, вам больше не верят" 10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября09:55
- В школах придумали новый способ заработать на детях, будьте внимательны09:48
- Украину накроют заморозки: синоптики шокировали датой09:30
- Сильные обстрелы в Донецке. Танки, взрывы и грохот не смолкали всю ночь09:01
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена 08:48
Путин будет поддерживать Порошенко на выборах и поможет ему выполнить 5 основных задач – основная из которых – вступление Украины в НАТО
Как передает replyua.net, российский политолог Станислав Белковский в эфире одного из украинских телеканалов, который не так давно оказался собственностью Виктора Медведчука, заявил, что президент России Владимир Путин принял для себя решение, кто его фаворит в этой избирательной кампании в Украине.
Белковский уверен, что Путин делает ставку на Петра Порошенко. Помогать российский президент своему украинскому коллеге будет через Виктора Медведчука, уверен Белковский.
Комментируя заявление российского политолога, украинский политтехнолог Виктор Уколов отметил, что это чудесное заявление «шестерки» Кремля Белковского, очень даже кстати, ведь оно проливает свет на то, что сегодня происходит в политике.
По словам политтехнолога, теперь нам всем осталось ждать, как Путин будем помогать Порошенко, у него есть уникальный шанс доказать это на практике. Во-первых, вывести российских военных из Донбасса, во-вторых, разоружить незаконные военные формирования ЛДНР, в-третьих, вернуть Крым Украине, в-четвертых, выплатить контрибуции за нанесенный ущерб, ну и, в-пятых, поздравить вступление Украины в НАТО. «Невероятный сценарий? А вот нанять с Туровской Белковского – это оказалось возможным. Давайте догадаемся почему?», – резюмировал Виктор Уколов.
Теги: Донбасс, Путин, НАТО, выборы президента, Порошенко
- Путин согласился на проведение вооруженной миссии ОБСЕ
- В США рассказали, когда Кремль выполнит Минские соглашения
- После саммита НАТО у Путина есть три варианта
- Эксперт рассказал о новом кошмаре для Путина
- Армия Путина ответственна за смерти людей на Донбассе - РФ должна отвести войска и остановить поддержку боевиков - генсек НАТО
- Между Трампом и Путиным существует секретный договор - мнение
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание11:00
- Жители Донецка – боевикам: "Вы заврались по самые уши и потеряли даже доверие сторонников, вам больше не верят" 10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября09:55
- Сильные обстрелы в Донецке. Танки, взрывы и грохот не смолкали всю ночь09:01
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена 08:48
- Пьяные боевики «ДНР» «поминают» Захарченко с автоматами08:30
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение08:02
- Когда обслуживают главарей боевиков «ДНР» в парикмахерские не пускают клиентов07:18
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат07:10
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери22:35
- Синоптик: хочу всех успокоить - похолодание продлится недолго11:15
- Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание11:00
- К концу года на Азовском море появится база ВМС Украины10:45
- Путин будет поддерживать Порошенко на выборах и поможет ему выполнить 5 основных задач – основная из которых – вступление Украины в НАТО10:30
- В США акула напала на людей, есть погибшие10:15
- Кенийский марафонец установил мировой рекорд10:07
- Жители Донецка – боевикам: "Вы заврались по самые уши и потеряли даже доверие сторонников, вам больше не верят" 10:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 17 сентября09:55
- В школах придумали новый способ заработать на детях, будьте внимательны09:48
- В Краматорске фанаты певицы Alyosha разбили бюст Леонида Быкова09:40
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- Полезные советы: как найти подходящий товар в любой категории12:25
- Эксперты назвали самое вредное для здоровья масло07:09
- Названы привычки, ускоряющие процесс старения22:35
- В Украине запретили популярное антисептическое средство18:26
- Медики рассказали, кому нельзя пить кофе18:06
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка
- Пожар оставил оккупантов РФ без оружия: ВСУ разнесли в пух и прах склад боеприпасов врага на Донбассе. ВИДЕО