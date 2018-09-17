Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача

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Медицинская реформа, похоже, наконец, добралась до скорой помощи.
Как стало известно, в сфере приема и обслуживания скоропомощных вызовов готовится пилотный проект «Централь 103».
Цель этого проекта объединить все украинские оперативно-диспетчерские службы (ОДС) в единый ресурс. Такое новшество позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах. Кроме этого будущем «Централь 103» будет взаимодействовать с системой E-Health.
Так, в ближайшее время в «Централь 103» подключат восемь областей (Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую) и Киев. Минздрав собирается тестировать новую систему в течении года, и только потом давать отмашку на тотальный переход на «Централь 103»
Система призвана оптимизировать работу ОДС и повысить их эффективность. Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3-5 минут, то «Централь 103» должна сократить его до одной минуты.
Чтобы система распознавала местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах экстренной помощи установят GPS. Это поможет «скорым» скорее добираться до пациентов, сократив нынешнии 16-20 минут до 9-12 минут. Кроме того вызов скорой помощи станет доступным для людей с нарушениями слуха и речи. «Централь 103» предусматривает неголосовой вызов — можно будет просто послать сообщение диспетчеру.
«Отсутствие взаимодействия приводит к абсурдным ситуациям. Например, при ДТП на границе двух областей выезжает бригада скорой, которая находится дальше от места происшествия, но формально именно она должна принять вызов», — рассказывают в Минздраве.
Также при необходимости система поможет диспетчерам быстро привлечь к оказанию экстренной помощи работников других экстренных служб — полиции и спасателей.
В рамках проекта мы впервые в режиме реального времени увидим, на каких этапах возникают проблемы. На основе этих данных Агентство экстренной медицины сможет давать рекомендации по повышению качества оказания помощи», — поясняет глава проекта по оптимизации работы ОДС экстренной медпомощи Роман Ланский. — Например, это могут быть советы по необходимому количеству бригад в определенном регионе и мест их размещения».
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Сегодня
Теги: Донбасс, скорая помощь, реформа, медицина
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