Украину накроют заморозки: синоптики шокировали датой

17.09.2018 09:30

Этой осенью в Украине первые заморозки в воздухе ожидаются во второй и третьей декадах сентября, а именно в горных районах.

Холодное дыхание приближающейся зимы будет ощутимым уже в первой декаде месяца в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Об этом говорится на сайте украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики отмечают, что сентябрь – это переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности.

"Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 12-19 градусов, в горных районах 8-13 градусов", - рассказывают в Укргидрометцентре.

Кроме этого, добавляется, что абсолютный максимум температуры 30-39 градусов тепла был зафиксирован в сентябре в горных районах (кроме Черновицкой области, где максимум был 24-29 градусов), а в южной части местами 0-4 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье составляла до 125 мм.

Источник: https://from-ua.com