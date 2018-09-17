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Украину накроют заморозки: синоптики шокировали датой
Этой осенью в Украине первые заморозки в воздухе ожидаются во второй и третьей декадах сентября, а именно в горных районах.
Холодное дыхание приближающейся зимы будет ощутимым уже в первой декаде месяца в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.
Об этом говорится на сайте украинского гидрометеорологического центра.
Синоптики отмечают, что сентябрь – это переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры и ослабление грозовой деятельности.
"Средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 12-19 градусов, в горных районах 8-13 градусов", - рассказывают в Укргидрометцентре.
Кроме этого, добавляется, что абсолютный максимум температуры 30-39 градусов тепла был зафиксирован в сентябре в горных районах (кроме Черновицкой области, где максимум был 24-29 градусов), а в южной части местами 0-4 градусов тепла. Среднее месячное количество осадков 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье составляла до 125 мм.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, заморозки
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