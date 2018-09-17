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Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-2019
Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен. Об этом говорится в тексте объяснительной записки к проекту госбюджета-2019, опубликованном на сайте Верховной Рады, передает Корреспондент.
"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл.", - говорится в документе.
Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2020 года составит 2,060 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388 млрд 630 млн 087,1 тыс. грн, а суммарный госдолг - 62% ВВП.
Также проект госбюджета предусматривает минимальную зарплату на уровне 4173 грн. В почасовом размере с начала нового года минимальная зарплата составит 25,13 гривны.
Доходы госбюджета-2019 год определены в сумме 1 трлн 008 млрд 375 млн 099,7 тыс. гривен. Доходы бюджета в 2018 году были заложены на уровне 877 млрд грн.
Расходы госбюджета в 2019 году определены в сумме 1 трлн 094 млрд 368 млн 288,1 тыс. гривен. В прошлом году расходы предусматривались на уровне 948 млрд гривен.
Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в этом году указан – 89 млрд 989 млн 320 тыс. гривен (вырос на 12 млрд по сравнению с 2018 годом).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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