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В Британии отреагировали на «версию» РФ о катастрофе МН17
17.09.2018 18:03
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал новую российскую версию причины катастрофы лайнера МН17 на Донбассе примером дезинформации.
По словам Уильямсона, Совместная следственная группа провела независимое расследование, которое назвало причастного к катастрофе МН17. Также, он уточнил: «Это еще один пример российской дезинформации».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Великобритания, катастрофа, авиакатастрофа
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