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В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году
17.09.2018 22:39
Согласно тексту проекта закона о госбюджете, в него на 2019 год заложено двукратное повышение минимальной пенсии.
Так, предложено установить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года — 1497 гривен, с 1 июля — 1564 гривны, с 1 декабря — 1638 гривен.
Выяснилось, что с 1 января 2019 года минимальная пенсия не будет меняться, так как прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года составит 1497 гривен.
При этом на 2019 год расходы на пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 166,5 млрд грн, что на 27,2 млрд грн больше, чем в 2018 году.
Известно, что в 2018 году минимальная пенсия повышалась в два этапа — до 1373 гривен с января и до 1435 грн с июля.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, повышение, Верховная Рада, пенсии
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