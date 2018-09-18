"Большой бизнес жены в России - это правда", - Медведчук "подтвердил" причастность Марченко "к войне на Донбассе". ВИДЕО

18.09.2018 16:59

Близкий родственник Владимира Путина Виктор Медведчук подтвердил, что у его жены есть прибыльный бизнес на территории страны-агрессора.

Известная украинская телеведущая Оксана Марченко на самом деле имеет большой бизнес в России, передает "Диалог.UA".

Об этом заявил ее муж и кум Владимира Путина Виктор Медведчук: "Компании, о которых идет речь в этой статье (расследование программы "Схемы" - ред.), в действительности принадлежат моей жене".

По его словам, бизнес абсолютно законный, но записан на жену в связи с санкциями Соединенных Штатов.

Также он отметил, что сведения в средствах массовой информации соответствуют действительности и тому, что указано в декларациях. "Все это в доступных источниках.

Что касается тех объектов, о которых идет речь в публикации, это правда, я это подтверждаю", - подвел итог Медведчук.

Данные заявление в очередной раз стали подтверждением тому, что чета Медведчука и Марченко в буквальном смысле спонсируют агрессию РФ на Донбассе, имея прибыльный бизнес в стране-агрессоре.