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Гибридная армия РФ не прекращает попытки наступления на Донбассе

18.09.2018 11:41
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Гибридная армия РФ не прекращает попытки наступления на Донбассе

Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что российско-террористические войска не прекращают обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки, 17 сентября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, российские оккупанты дважды дерзнули применить вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В штабе зафиксировали, что противник осуществлял обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным украинской разведки, один террорист был уничтожен и еще один ранен.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, наступление
 
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