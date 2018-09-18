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Гибридная армия РФ не прекращает попытки наступления на Донбассе
Пресс-центр штаба Операции Объединенных сил информирует о том, что российско-террористические войска не прекращают обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки, 17 сентября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, российские оккупанты дважды дерзнули применить вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В штабе зафиксировали, что противник осуществлял обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным украинской разведки, один террорист был уничтожен и еще один ранен.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, армия, наступление
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