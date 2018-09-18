Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах на этой неделе

18.09.2018 14:21

С 18 по 21 сентября Верховная Рада Украины должна рассмотреть законопроекты, которые касаются соблюдения прав переселенцев.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека, второй согласительный совет 9 сессии 8 созыва состоялся., пишет Трибун.

"Я приветствую внесение таких законопроектов, как №7304 и 4023. Именно они регулируют права внутренне перемещенных лиц. Их учет и регистрацию места жительства. Упрощают процедуру оформления документов для таких лиц. Предусматривают право на взятие на социальный квартирный учет, если они не имеют другого жилья для проживания", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы сегодня нардепы рассмотрят законопроект №7304 о внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения", что предусматривает внесение изменений, которые позволят ВПЛ становиться на социальный квартирный учет, если они не имеют другого жилья для проживания. В том числе, и по адресу, указанному в справке ВПЛ.

В четверг, 20 сентября, в ВРУ должны рассмотреть во втором чтении еще один важный и связанный с предыдущим законопроект №4023 о внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции".

"Проект мной вполне поддерживается. Он упрощает процедуру подтверждения гражданства для лиц, проживающих в зоне АТО и внутренних переселенцев. А это важно в контексте соблюдения прав человека, в частности – права на выбор гражданства и избирательных прав", – отметила Денисова.