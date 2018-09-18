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Украину вот-вот накроет новая волна декоммунизации: что переименуют на этот раз

18.09.2018 19:02
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Украину вот-вот накроет новая волна декоммунизации: что переименуют на этот раз

Институт национальной памяти не собирается какие-либо переименования населенных пунктов страны после того, как ВРУ проголосует за декоммунизацию оставшегося десятка. Такое заявление сделал Владимир Вятрович, директор вышеуказанного института, отмечает replyua.net.
По его словам, ведомство целиком и полностью нацелено на завершение переименований мест, название которых имеет непосредственное отношение к коммунистическому прошлому.
«Речь идет о еще 10 населенных пунктах, которые должны быть переименованы в рамках декоммунизации. Между прочим, два из них на этой неделе будут впервые рассматриваться на комитете по вопросам местного самоуправления. Я убежден, что в этом году всю работу, связанную с этими проблемами, можно будет завершить», - заявил директор института.
Господин Вятрович также убежден, что Верховная Рада Украины, все-таки поддержит проект изменений в Конституцию страны, относительно переименования двух областей. Речь идет о Кировоградской и Днепропетровской областях, которые было предложено переименовать в Кропивницкую и Сичеславскую соответственно. Он убежден, что в настоящее время нет никаких оснований для того, чтоб подобное решение не было принято ВРУ.



Теги: Украина, Донбасс, переименование, декоммунизация
 
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