Новый доллар, подорожание газа и массовые проверки: что ждет украинцев в октябре

19.09.2018 15:30

В Украине в октябре начнутся массовые проверки работодателей. Во всяком случае, их анонсировал премьер-министр Владимир Гройсман. Кроме того, следующий месяц может запомниться украинцам подорожанием газа и новым курсом доллара.

Решится газовый вопрос

Кабинет министров дотянул вопрос повышения тарифа на газ до самой крайней точки. 1 октября – последний шанс поднять цену до старта отопительного сезона. Хотя, если руководствоваться постановлением правительства, голубое топливо для населения должно было подорожать еще в октябре прошлого года.

После новые цены анонсировали с 1 июня, с 1 августа, с 1 сентября, а теперь – с 1 октября. За это время правительство разработало несколько предложения по пересмотру цены, каждое из которых отправили на согласование с МВФ. Еще несколько недель назад, как заявил министр соцполитики Андрей Рева, кредиторы настаивали на поднятии цены с 6,96 до 11 грн за кубометр. Однако, после приезда миссии Фонда в Киев (будет находится в столице до 19 сентября), ситуация изменилась.

Команда премьера "слила" в СМИ информацию о том, что тариф на газ повысят всего на 23,5% - то есть до 8,5 грн за куб. Такую же информацию озвучили OBOZREVATEL собеседники в Кабмине. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (фактически единственная компания, которая продает газ для населения) указанную информацию подтвердить не смог, однако заявил, что Кабмин уже якобы договорился с МВФ растянуть подорожание на 2 года.

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ. - Ред.). Темпы сейчас обсуждаются", - заявил топ-менеджер компании в своем выступлении на форуме Европейской бизнес-ассоциации 18 сентября.

То есть вместо того, чтобы с октября одним днем сразу же уровнять действующую цену на газ к импортному паритету, цены будут поэтапно повышать два года. Стоит отметить, что через два года в Украине, согласно принятому закону "О рынке газа" и прогнозам профильной комиссии, могут полноценно заработать рыночные условия определения цены. Вместо постановления правительства, определять тарифы будет конкуренция.

По данным Украинской энергетической биржи, согласно импортному паритету, стоимость кубометра голубого топлива составляет около 12,6 грн/куб. Если раньше МВФ сразу требовала поднять тариф до уровня "импорта", то сейчас, по словам Коболева, соглашается на поэтапный рост.

Курс доллара в Украине: чего ждать в октябре

В октябре большинство опрошенных OBOZREVATEL аналитиков валютного рынка предполагают, что курс доллара вплотную может подойти к отметке 29 грн/$. Девальвация осенью происходит в результате повышения спроса и снижения предложения. Валюта нужна на покупку энергоресурсов, погашение и обслуживание долгов. Кроме того, начинается активный бизнес-сезон, что также провоцирует спроса. А вот предложение будет значительно ниже, чем летом. В теплые месяцы значительные экспортные выручки стране приносят аграрии.

"В четвертом квартале ожидается расширение дефицита счета текущих операций платежного баланса. Это будет усиливать девальвационное давление на гривню. Именно этот фактор будет вызывать дальнейший рост курса до конца года", - отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"В четвертом квартале ожидается расширение дефицита счета текущих операций платежного баланса. Это будет усиливать девальвационное давление на гривню. Именно этот фактор будет вызывать дальнейший рост курса до конца года", - отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Финансовый эксперт Владимир Мазуренко предполагает: доллар может продаваться в Украине осенью примерно по 28,5 грн/$ в случае, если появятся позитивные новости от МВФ. В такой ситуации в первую очередь изменятся настроения на рынке. Участники рынка перестанут активно покупать валюту в ожидании девальвации, что позитивно повлияет на курс национальной валюты.

"Тенденция к снижению курса осенью повторяется из года в год. Как только НБУ перестал вручную устанавливать курс, сразу все начали замечать сезонность и удивляться. У нас курс плавающий, не фиксированный. Осенью есть девальвационные факторы, есть подорожание доллара", - отмечает Мазуренко.

Примут решение по санкциям

В октябре в Европейском Союзе примут решение, продолжать ли санкции против России. Их ввели еще в 2014-м в ответ на агрессию РФ против Украины. С того момента санкции периодически продлевают. Следующий пересмотр ожидается в октябре этого года.

Как уже писал OBOZREVATEL, за смягчение санкций может выступить Италия. Там лидеры "Движения 5 звезд" и партии "Лига" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо формируют коалиционное правительство, которое одной из своих задач ставит снятие санкций Евросоюза с России.

Большинство политиков ЕС заявляют о намерении продлить санкции, однако, если их смягчат, это также может повлиять и на Украину. Президент Петр Порошенко, как и многие другие украинские политики, неоднократно заявляли: санкции сдерживают агрессию России. Если страна-агрессор спровоцирует эскалацию на Донбассе, она может потерять рынки сбыта, лишиться возможности получать кредиты и инвестиции из ЕС.

Бизнес ждет массовые проверки

Кабинет министров анонсирует в октябре удар по бизнесу, который отказывается официально оформлять сотрудников или выплачивает часть зарплат "в конверте". Еще 5 сентября премьер Владимир Гройсман презентовал проект "О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости".

"Через месяц, в октябре, мы начнем внедрять все нормы, которые предоставлены нам законом, для того, чтобы защитить права работающих людей и восстановить социальную справедливость. Никто никому не дал права своей безответственностью оставлять людей без пенсии", - сказал он.

Украинских работодателей имеет право проверить специальная комиссия. Если окажется, что на рабочем месте находится нетрудоустроенный сотрудник, придется заплатить 30 минималок (сейчас 111,6 тыс. грн, после повышения – 125 тыс. грн).

Источник: https://antikor.com.ua