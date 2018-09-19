- С сегодняшнего дня дружба Украины и России официально прекращена15:00
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО14:30
- 23 сентября в Украине резко похолодает, - синоптики14:15
- В Киеве начнут платить за плоды каштанов13:45
- ШОК! В мариупольском супермаркете покупатели обнаружили среди продуктов огромную крысу, - ФОТОФАКТ13:32
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта13:15
- В «ДНР»: В Донецке в детсадах творится беспредел!13:00
- Сегодня в Минске контактная группа обсудит ситуацию на Донбассе12:45
- На Донбассе появится первая дорога, построенная по евростандартам12:32
С сегодняшнего дня дружба Украины и России официально прекращена
Сегодня, 19 сентября, официально вступил в действие подписанный президентом Украины Петра Порошенко, согласно которому вводится в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией. Как передает replyua.net, соответствующий документ был опубликован в газете «Урядовый курьер».
В том числе, указ президента одобряет предложение внешнеполитического ведомства относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.
Также отмечается, что, согласно указу главы государства, следующим шагом должно стать рассмотрение депутатами Верховной Рады президентского законопроекта о прекращении действия соглашения о дружбе. Более того, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать Российскую Федерацию и международные организации ООН, ОБСЕ и так далее о решении Украины относительно дружбы со страной-агрессором.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, дружба
- Украина будет судиться с Россией за нарушение договора о дружбе
- По-соседски: Россия подтвердила все газовые договоры с Украиной
- Договор о дружбе с Россией: чем разрыв может обернуться для Украины
- Осталось самое малое: в МИД подготовили документы о разрыве дружбы с РФ
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО14:30
- ШОК! В мариупольском супермаркете покупатели обнаружили среди продуктов огромную крысу, - ФОТОФАКТ13:32
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта13:15
- В «ДНР»: В Донецке в детсадах творится беспредел!13:00
- На Донбассе появится первая дорога, построенная по евростандартам12:32
- Боевики «ЛНР» запретили нянечкам в яслях разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ12:00
- Донецк в беспросветной нищете: людям хватает денег лишь на еду и «коммуналку»11:45
- Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери11:30
- Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье11:16
- С сегодняшнего дня дружба Украины и России официально прекращена15:00
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО14:30
- 23 сентября в Украине резко похолодает, - синоптики14:15
- В России хотят начать войну с Израилем: заявление российского депутата вызвало громкий скандал 14:03
- В Киеве начнут платить за плоды каштанов13:45
- ШОК! В мариупольском супермаркете покупатели обнаружили среди продуктов огромную крысу, - ФОТОФАКТ13:32
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта13:15
- В «ДНР»: В Донецке в детсадах творится беспредел!13:00
- Сегодня в Минске контактная группа обсудит ситуацию на Донбассе12:45
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками