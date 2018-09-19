Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?

19.09.2018 20:20

Согласно действующим нормам, бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на вызов в городе – за 10 минут, а в сельской местности – за 20 минут. Но этот норматив часто не выдерживается. Причем виной тому становятся не только пробки, бездорожье и неудобный подъезд к дому пострадавшего, но также и механизм работы диспетчерской службы и обработки вызова.

EtCetera выяснял, как Минздрав планирует усовершенствовать работу службы экстренной медицинской помощи, и придется ли украинцам платить за услуги бригад, которые прибудут на вызов.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ. Чтобы увеличить скорость оказания помощи пациенту, Минздрав внедряет систему «Централь 103». Пока она будет работать в тестовом режиме – в 8 областях Украины (Винницкой, Донецкой, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской) и городе Киеве.

Система позволит региональным службам экстренной помощи коммуницировать между собой и направлять на вызов ближайшую машину «Скорой помощи», независимо от того, какой области или району она принадлежит. Речь идет о случаях вблизи административных границ, когда географически медики соседней области находятся ближе к пострадавшему. Электронный документооборот позволит ускорить обработку вызова и будет отражать наиболее точную статистику работы службы. Кроме того, в дальнейшем система будет связана с электронной картой пациента. И врач «неотложки» сможет вносить в нее данные о состоянии больного.

Таким образом, по прогнозам МОЗ, скорость обработки данных сократится с 3-5 минут до 1 минуты, скорость доезда – с 16-20 минут до 9-12 минут.Более 80% машин будет отправляться на вызов автоматически (система будет выбирать ближайшую), а более миллиона людей с нарушениями слуха или речи получат возможность вызова «Скорой помощи» неголосовым способом.

ДВА В ОДНОМ. Чтобы избежать дублирования работы служб, максимально ускорить «доставку помощи» пациенту и сделать вызов врача максимально удобным для каждого, планируется объединить в единой диспетчерской вызовы экстренного и неотложного профиля. В Киеве система уже работает. В других регионах для этих целей пока существует два номера: 103 для экстренных вызовов, когда жизни пациента угрожает опасность; и номер поликлиники по месту жительства или пункта неотложной помощи для вызова врача в состояниях, которые не требуют госпитализации.

Новая система лишит пациента необходимости искать или запоминать телефоны «неотложки» и самостоятельно оценивать тяжесть своего состояния – решение о том, какая помощь ему нужна, примет диспетчер и направит на вызов либо бригаду экстренной помощи, либо врача неотложной. Более того, диспетчер сможет переключить звонящего на телефонного консультанта-медика, если случай нельзя квалифицировать ни как неотложный, ни как экстренный, или порекомендовать обратиться к своему семейному врачу.

ФИНАНСЫ. Закон о государственных финансовых гарантиях включает экстренную помощь в пакет гарантированных услуг. Это значит, что прибытие бригады на вызов, вся медицинская помощь, которая будет ею оказана, а также транспортировка в медучреждение остаются бесплатными для пациента. Финансировать эти услуги уже с 2020 года будет Национальная служба здоровья. А пока служба экстренной медицинской помощи во всех регионах страны финансируется из медицинской субвенции. Кроме того, как утверждают в МОЗе, на эти цели в проекте бюджета на 2019 год предусмотрена отдельная защищенная статья финансирования, чтобы поддержать службу и помочь регионам, которые испытывают экономические трудности.

Источник: https://from-ua.com