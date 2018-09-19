Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

19.09.2018 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-картам

Кабинет министров одобрил соглашение с Грузией о поездках граждан по внутренним паспортам нового образца – ID-картам.

Проект соответствующего соглашения правительство поддержало 19 сентября, говорится на сайте Министерства внутренних дел, передает УП.

Документ предусматривает, что граждане Украины смогут посещать Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Сейчас между двумя странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года. Оно освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.

Ранее посол Украины в Грузии Игорь Долгов сообщал, что соглашение о поездках граждан по внутренним паспортам планируют подписать во время пребывания делегации в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН в конце сентября.

14 марта Украина подписала соглашение с Турцией о разрешении гражданам ездить по ID-картам, без загранпаспортов. Правительство утвердило его 17 мая, а в силу соглашение вступило 1 июня.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Грузия, ID-карта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх