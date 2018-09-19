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«Урезали норму привозной воды до 16 литров»: жители аннексированного Крыма сообщили о новой проблеме
Как сообщает replyua.net, на оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым снова проблемы с питьевой водой. По словам местных жителей, так называемые власти полуострова уменьшили подачу воды в связи со сложившейся экологической ситуацией и введением ЧС. Как рассказывает активист движения «Крымская идея» Решад Меметов в данный момент, выделяется 16 литров воды на жителя.
«Ситуация с водоснабжением в Вишенном усугубляется. Два месяца назад, когда из-за засухи отключили централизованное водоснабжение, жителям обещали, что это временная мера. Но в этом месяце вместо обещанного восстановления централизованного водоснабжения, наоборот, урезали даже норму привозной воды до 16 литров на жителя. Положение с водой просто кошмарное, учитывая, что большинство держит приусадебное хозяйство», - сообщил он.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине резко ответили Российской Федерации относительно поставок воды, отметив, что власти Киева никогда не согласятся на поставку воды в Крым, пока он будет находиться под оккупацией России. «Сейчас у нас предварительный контакт состоялся, но мы не будем делать ничего, что даст России этот козырь, чтобы использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой. И мы прекрасно знаем обо всех фейковых планах якобы построить эти поставки... Мы этого никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет», - выступил из заявлением глава МИД Украины Павел Климкин.
Теги: Донбасс, Крым, вода, оккупация
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