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В Украине газ будет дорожать два года: в ’’Нафтогазе’’ озвучили результат переговоров с МВФ
Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении тарифа на газ до уровня импортного паритета к 2020 году.
Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Интерфакс". Он отметил, что темпы подорожания обсуждаются. "Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ. - Ред.). Темпы сейчас обсуждаются", - сказал он на форуме Европейской бизнес-ассоциации в Киеве во вторник, 18 сентября.
Импортный паритет означает, что украинцы будут покупать голубое топливо по тарифу, который соответствуют цене на немецком хабе NCG. На данный момент, согласно постановлению Кабмина №187, импортный паритет определяют как стоимость газа в Германии плюс расходы на транспортировку от хаба, налоги, наценку "Нафтогаза" и т.д.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в случае, если стоимость газа в Украине пересчитать согласно импортному паритету, один кубометр может подорожать с 6,95 до 11,4 грн.
С июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 65%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин считает такое резкое повышение неоправданным.
Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватки валюты и замедлению экономического роста.
6 сентября 2018 года в Киев прибыла миссия МВФ. В рамках визита представители кредитора обсуждают с украинскими властями в том числе повышение стоимости голубого топлива. Окончательное решение могут обнародовать уже 19 сентября.
Теги: Украина, Донбасс, Нафтогаз, газ, повышение
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