Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"

20.09.2018 13:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"

Кремль желает владеть всей Украиной. Оккупированных Крыма и части Донбасса российскому президенту Путину мало.

Об этом сегодня, 20 сентября, сказал Петр Порошенко во время своего ежегодного послания к ВР, передает "Диалог.UA".

Президент подчеркнул, что украинцы должны помнить: российский враг не остановится на Крыме и Донбассе. Порошенко напомнил, что Кремль подло поступил с Украиной, начиная с захвата Крыма, поэтому возвращение украинского полуострова – вопрос времени. Россия не просто вернет украинскую территорию, но и в полной мере возместит весь нанесенный ущерб.

"Мы убеждаем мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины - это поражение международного права, это проигрыш демократической Европы", - заявил президент Украины. Он также предупредил, что враг попытается взять реванш, поскольку на политическом небосклоне Украины есть отдельные политики, позволяющие Москве руководить и управлять собой.

"За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, поэтому имеем не приблизительное, а довольно точное представление о планах Кремля", - подчеркнул Порошенко.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Крым, разведка, оккупация, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх