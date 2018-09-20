Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"

20.09.2018 13:11

Кремль желает владеть всей Украиной. Оккупированных Крыма и части Донбасса российскому президенту Путину мало.

Об этом сегодня, 20 сентября, сказал Петр Порошенко во время своего ежегодного послания к ВР, передает "Диалог.UA".

Президент подчеркнул, что украинцы должны помнить: российский враг не остановится на Крыме и Донбассе. Порошенко напомнил, что Кремль подло поступил с Украиной, начиная с захвата Крыма, поэтому возвращение украинского полуострова – вопрос времени. Россия не просто вернет украинскую территорию, но и в полной мере возместит весь нанесенный ущерб.

"Мы убеждаем мир, что любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины - это поражение международного права, это проигрыш демократической Европы", - заявил президент Украины. Он также предупредил, что враг попытается взять реванш, поскольку на политическом небосклоне Украины есть отдельные политики, позволяющие Москве руководить и управлять собой.

"За четыре года мы восстановили не только армию, но и разведку, поэтому имеем не приблизительное, а довольно точное представление о планах Кремля", - подчеркнул Порошенко.