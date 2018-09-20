- Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть17:09
- Порошенко раскрыл главную цель Путина по Украине: "Враг пришел не только за Крымом и Донбассом"13:11
- В Кривом Роге местный житель торговал оружием из зоны ООС. СБУ21:46
- Впервые в Украине: в Днепре появился единый электронный проездной билет21:30
- «Будет очередной этап напряжения»: в Украине рассказали о негативных последствиях после разрыва Договора о дружбе с Россией21:10
- Раздражающий фактор: Стрелков (Гиркин) рассказал об отношении к Пушилину в «ДНР» и Москве20:55
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Квартирный учет для переселенцев: Как принятый законопроект №7304 на практике поможет ВПЛ20:01
- В оккупированном Донецке захватывают квартиры 19:48
- В «Л-ДНР» продолжают задерживать и пытать людей, – доклад ООН19:17
Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть
Народный депутат и координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук спрогнозировал, к чему приведет борьба спецслужб РФ за контроль над оккупированным Донбассом и влияние в юго-восточных регионах.
На фоне последних тенденций в борьбе между ФСБ РФ и ГУ ГШ ВС РФ за благосклонность Кремля и лично Путина российская военная разведка пытается донести и сформировать мнение высшего военно-политического руководства РФ в контексте, что деятельность российских спецслужб и аффилированных с ними различных структур на украинском направлении является бессистемной, непоследовательной и хаотичной. И как следствие, не даёт возможности достигнуть желаемого результата.
Особенно неэффективными, по мнению ГУ ГШ ВС РФ (быв. ГРУ), являются мероприятия ФСБ РФ по дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины - в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. В ГУ ГШ ВС РФ считают, что если высшее военно-политическое руководство РФ и дальше будет полагаться только на ФСБ РФ в этом вопросе, то в обозримом будущем можно даже не рассчитывать на желаемую для Кремля дестабилизацию ситуации в данных регионах.
При этом в ГУ ГШ ВС РФ разработали и продвигают наверх комплекс именно своих мероприятий, в которых будут задействованы исключительно силы и средства военной разведки и МО РФ, и направленные на организацию и проведение «специальных мероприятий» по дестабилизации ситуации в контексте выборов 2019 года.
Инициаторы и разработчики данных мероприятий, считают, что предпосылками для их успешной реализации являются: религиозная ситуация (инициирование силовых противостояний с использованием человеческих ресурсов УПЦ МП в вышеуказанных регионах); социально-экономические факторы (инициирование протестных выступлений под социальными лозунгами); техногенные факторы (организация и проведения диверсий на критических объектах инфраструктуры).
По мнению ГУ ГШ ВС РФ, в случае одновременного разыгрывания вышеуказанных факторов в комплексе, оптимальным периодом для начала таких мероприятий по дестабилизации данных регионов (в первую очередь - Приазовье и Одесская область) является период до промежуточных выборов в Конгресс США.
Источник: dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, разведка, ФСБ, ГРУ, Тымчук, РФ
- Тымчук назвал область Украины, которую может попытаться захватить Путин. ВИДЕО
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе
- Передел власти в “ДНР”: возврат “республик” в состав Украины. ВИДЕО
- Тымчук отреагировал на "крымские подарки" Путина
- Путин знает все по Украине: генерал озвучил тревожную новость
- Стало известно о крупной ошибке Украины в отношении "ЛДНР": Тымчук рассказал, в чем именно кроется опасность
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
- Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть14:52
- В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО14:31
- Донбасс назвали одной из самых заминированных территорий в мире14:08
- На Донбассе сотрудники Пенсионного фонда вымогали взятки у переселенцев 13:50
- Тымчук раскрыл коварный план спецслужб Путина по юго-востоку Украины: как ФСБ и ГРУ устроили войну за власть17:09
- Против защитников Крымского враг применял тяжелое вооружение16:48
- В «ДНР» обвиняют в коррупции предприятие «рынки Донбасса», которое сами создали три года назад 16:32
- Переселенцев будут ставить на учет для получения бесплатного жилья16:11
- Пушилин намерен привлечь «инвесторов» для строительства кирпичного завода15:48
- Переселенка в Мариуполе не может оформить украинский паспорт. ВИДЕО15:30
- Порошенко сделал громкое заявление о полном возвращении Донбасса. ВИДЕО15:10
- Предвыборная гонка в «ДНР» ещё не началась, а проигравшие уже есть14:52
- В мариупольском ПФ пенсионерам и переселенцам рекомендуют заменить старое пенсионное удостоверение на электронное. ВИДЕО14:31
- Донбасс назвали одной из самых заминированных территорий в мире14:08
- Названо самое смертоносное заболевание в мире22:00
- Названы главные правила здорового ужина20:38
- Скорая помощь: будут ли украинцы платить за вызов врача?20:20
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Когда закончится война на Донбассе: Наев дал ответ
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Автовокзал Мариуполя сегодня: «Обмен валют» вместо Донецка и сутки до Ростова