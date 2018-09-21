Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?

В Украине уже больше года действует постановление правительства, которое гарантирует детям, ставшим жертвами конфликта на Донбассе, статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий. Что это за статус и какие социальные гарантии он предполагает?

Статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, останется у него на всю жизнь. Что же касается конкретного набора социальной помощи – над этим сейчас работает Министерство социальной политики, пишет etcetera .

Кстати, если подростку уже исполнилось 18 лет, но на момент начала боевых действий он был несовершеннолетним, то он тоже может рассчитывать на получение статуса.

В первую очередь это дети, у которых уже есть статус внутренне перемещенных лиц . Но не только они. На статус могут претендовать дети, чьи родители погибли или получили ранения во время боевых действий, и дети, проживающие в зоне проведения АТО/ООС . Наконец, дети, проживающие во временно оккупированных районах, тоже могут получить такой статус, если переедут на подконтрольную Украине территорию .

НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СТАТУС?

1 если ребенок был ранен, получил контузию или увечье; 2 если ребенок стал жертвой физического или сексуального насилия; 3 если ребенок был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины; 4 если ребенка заставляли участвовать в военизированных или вооруженных формированиях; 5 если ребенка незаконно удерживали (в том числе в плену); 6 если ребенок подвергался психологическому насилию. Основанием для получения статуса может быть одно из вышеперечисленных оснований, несколько или все сразу.

А ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ – ЭТО КАК? Это травмы, нанесенные детской психике. Для ребенка оказаться в месте, где стреляют, жить в условиях оккупации, или уехать из родного дома и стать вынужденным переселенцем – само по себе тяжелое испытание. Не говоря уже о том, если его родители (или один из них) погиб или попал в плен. Если остальные основания для получения статуса нуждаются в доказательствах, то для подтверждения психологического насилия достаточно подтвердить сам факт нахождения в зоне АТО/ООС.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СТАТУСОМ? В службу по делам детей по месту проживания. Если ваша семья – переселенцы, тогда нужно обращаться в орган опеки и попечительства по месту регистрации.

КТО ДОЛЖЕН ПРОСИТЬ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА? Родители или другие законные представители ребенка (например, родственники, отчим и мачеха или представитель органа опеки и попечительства). Кроме того, заявителем может быть школа, в которой ребенок учится, или медицинское заведение, в котором он лечится. А подростки, которым исполнилось 14 лет, могут подать документы в службу по делам детей самостоятельно.

И ЧТО, МНОГО ДЕТЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ТАКОЙ СТАТУС? На самом деле, не так уж и много. По данным Министерства социальной политики, к началу сентября 2018 года статус получили только 1665 детей. Еще около 35 тыс. детей находятся на стадии оформления статуса. При этом, по оценкам ЮНИСЕФ, от конфликта на востоке Украины пострадали около 580 тыс. детей. А правозащитники утверждают, что их количество может быть еще большим – до 1 млн. детей.

А ПОЧЕМУ ТАК МАЛО ДЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЭТОТ СТАТУС? Причины – самые разные. Многие семьи даже не догадываются о существовании такого статуса. Некоторым отказывают в его предоставлении из-за разночтений в законе или просто из-за халатности чиновников. Наконец, некоторые семьи не видят смысла оформлять статус. По их словам, пользы от него практически никакой, а сама процедура отнимает слишком много времени и сил. ТО ЕСТЬ, ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ТРУДНО? Это, действительно, непросто. В первую очередь потому, что нужно собрать довольно много документов. В службу по делам детей необходимо подать: — свидетельство о рождении ребенка; — документ, удостоверяющий личность заявителя; — документ, подтверждающий родственные связи заявителя и ребенка (если заявитель – школа или больница, тогда документ, подтверждающий, что ребенок действительно там учится или лечится); — справку переселенца или документ, подтверждающий, что ребенок проживал в зоне АТО/ООС (таким документом может быть, например, акт о праве собственности родителей ребенка на недвижимость, школьный табель, ученический билет или больничная карточка). Если ребенок получил травму – нужна выписка из медицинской карточки или заключения специалиста. Если имеются другие основания для получения статуса (кроме психологического насилия) – вам понадобятся заявление об уголовном правонарушении, извлечение из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства и вывод экспертизы об установлении фактов насилия. Наконец, если родители ребенка (или один из них) погибли – необходимы копия удостоверения члена семьи погибшего, свидетельство о смерти и документ, подтверждающий причины смерти. ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ СЛОЖНО… А ОНО ТОГО СТОИТ? ЧТО ДАЕТ ЭТОТ СТАТУС? С формальной точки зрения – практически ничего. Дело в том, что статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, практически всегда «пересекается» с другими статусами – например, переселенца или члена семьи погибшего участника АТО. Наличие этих статусов предполагает определенные льготы и гарантии. Однако у нового статуса есть определенные преимущества. Он дается раз и навсегда. Например, когда закончится война, переселенец вернется в родной дом и потеряет статус временно перемещенного лица. А статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, останется у него на всю жизнь. Что же касается конкретного набора социальной помощи – над этим сейчас работает Министерство социальной политики. Источник: https://from-ua.com





