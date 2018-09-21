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Граница с Польшей в ближайшее время будет парализована. Названа проблема, из-за которой станет нельзя выехать в ЕС
Пункты пропуска между Украиной и Польшей основательно "протоптали" граждане обоих государств.
Только за последние семь месяцев границу пересекло более 14,5 миллионов человек. В связи с новыми обстоятельствами им придется испытать значительные неудобства. В Польше пограничники собираются объявить о забастовке.
Их борьба за свои права неминуемо приведет к проблемам, связанным с пересечением общей с Украиной границе, передает "Европейская правда". По данным издания, поляки решили опробовать на своих широтах "итальянскую забастовку". Этот метод заключающаяся в предельно строгом исполнении сотрудниками своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы, что часто приводит к ситуации диаметрально противоположной от ожидаемого руководством.
По прогнозам экспертов, в случае "итальянской забастовки" на границе с Польшей стояние в очередях может превысить шесть часов. Сотрудники пограничной службы польской республики, в том числе силовые и военизированные ведомства, настаивают на повышении оплаты труда и объявили о масштабном митинге в польской столице. Митинг состоится в октябре, а если протестующих не услышат – "итальянская забастовка" со всеми вытекающими для граждан последствиями не заставит себя ждать.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, граница
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