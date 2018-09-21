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Украина следом за США вводит санкции против России

21.09.2018 20:15
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Украина следом за США вводит санкции против России

За свою агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крымского полуострова Российская Федерация очень дорого платит по счетам, ведь мировое сообщество, в частности, Канада, США, Евросоюз и, конечно же, Украина, на протяжении уже четырех лет, с 2014-го, постоянно вводят новые или продлевают уже действующие экономические ограничения в отношении страны-агрессора. 

Так, буквально накануне, как информирует replyua.net, президент США Дональд Трампподписал указ об активации новых санкций против России. А уже сегодня, 21 сентября стало известно, что украинское правительство обратилось в СНБО на счет введения персональных экономических ограничений в отношении издательств Российской Федерации. Такую информацию на своей странице в социальной сети Twitter обнародовал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

В том числе, согласно данным чиновника, новые ограничения затронут те издательства, которые занимаются распространением книг с текстом о необходимости нарушить территориальную целостность Украинского государства и уничтожения Украины, как страны. 



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, санкции
 
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