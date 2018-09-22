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Голосование в ООН по Донбассу: названы три страны СНГ, предательски выступившие против Украины, поддержав РФ
После публикации в Интернете списка стран, которые голосовали против включения вопроса о временно оккупированных территориях Украины на сессии Генеральной ассамблеи ООН, в Сети разгорелся скандал.
Украинцев потрясло и возмутило, что в составе списка из 13 стран оказалось целых три государства из бывшего СССР - Армения, Беларусь и Казахстан. Против указанного вопроса о временно оккупированных территориях Украины голосовала также Россия, что для соцсетей сюрпризом не стало.
Список 13 указанных стран на 90% содержит государства третьего мира, который имеют прочные связи с Россией и поддерживаются денежными вливаниями Москвы.
Однако поступок властей соседних Белорусии, Армении и Казахстана стал для украинцев настоящим предательством. СМИ напоминают, что Россия оккупировала украинский Крым и часть Донбасса в 2014 году.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, голосование, СНГ, Генеральная ассамблея ООН, соцсети, РФ
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