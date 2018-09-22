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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб судиться з переселенською громадською організацією «МійДім.UА»

22.09.2018 22:06
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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб судиться з переселенською громадською організацією «МійДім.UА»

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб судиться з переселенською громадською організацією «МійДім.UА». В квітні активісти організації підготували і опублікували інфографіку про антидосягнення та провали МінТОТ за два роки існування міністерства. Зокрема, не було подано до Верховної Ради жодного законопроекту, МінТОТ не реалізувало жодного міжнародного проекту і не залучило жодної гривні до трастового фонду. Чиновники ж назвали більшу частину опублікованої інформації недостовірною та подали позов проти «МійДім.UА ».
«В інфографіці йдеться, що з міністерства звільнилося 38% співробітників, при цьому для розрахунку ми брали фактичну кількість співробітників, вони ж беруть кількість людей по штату і стверджують в позові, що звільнилося 36% працівників. Але яка різниця - 36% або 38%, якщо в будь-якому випадку це говорить про колосальну плинність кадрів в МінТОТ?», - каже керівниця організації переселенців Юлія Дрюк-Ільяшенко.
Розгляд справи призначено на 26 вересня.
Источник #FreeЗОНА



Теги: Донбасс, суд, министерство, организация, переселенцы
 
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