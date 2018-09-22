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Россияне планируют убить Порошенко и обвинить в этом преступлении США
Российские агрессоры во главе с их "венценосным" президентом-ФСБшником готовят устранение главы украинского государства. Россияне собираются отравить президента Украины Петра Порошенко, после чего переложить ответственность за подлое преступление на американцев, сообщает "Диалог.UA" по материалам российских СМИ, а также ресурсов, подконтрольным прокремлевским сепаратистам.
Сразу несколько интернет-ресурсов как по команде выдали статьи о том, что Порошенко вскоре станет жертвой отравления. Столь синхронное появление таких угрожающих статей говорит о том, что Путин и компания вновь замышляют подлое преступление, как до этого они делали в России, Украине, Великобритании и других странах. В ряде лояльных к Кремлю СМИ вышла заметка "Порошенко может стать следующей жертвой отравления", а пресс-секретарь "Роснефти", журналист Михаил Леонтьев в эфире радиостанции "Вести FM", оскорбляя президента Украины, заявил, что Запад будто бы собирается вскоре отравить его. Учитывая такую ненависть к Порошенко, удивительно, отчего это так Леонтьев "печется" о его здоровье и жизни? "Я смотрю на Порошенко. Мне странно, что он жив до сих пор после того, как он открыл пасть и произносит то, что он говорит", — заявил Леонтьев, приправив свой бред дополнительным хамством в адрес президента Украины.
Теги: Россия, США, Донбасс, отравление, Порошенко
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