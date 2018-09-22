За включение в повестку дня пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовало подавляющее большинство: за - 68 стран, против – 13

22.09.2018 08:14

За включение в повестку дня пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовало подавляющее большинство: за - 68 стран, против – 13.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Миссии Украины в ООН.

Миссия отмечает, что решение было принято уверенным большинством: за – 68, против – 13. Против включения в повестку дня ГА ООН пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия, Венесуэла.