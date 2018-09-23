Россия уже готовится к новой войне: в Москве сделали тревожное заявление о плане Путина по Донбассу

23.09.2018 17:54

Президент России Владимир Путин готов начать полномасштабные военные действия на Донбассе в случае успешного запуска газопровода "Северный поток - 2".

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявил известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, сделав тревожное заявление о прямой связи между боевыми действиями на Донбассе и реализацией дополнительных мощностей по транспортировке российского газа в Европейский Союз, передает dialog.ua.

Фельгенгауэр заявил, что ключевой стратегической целью России является устранение Украины как транзитной территории энергоресурсов РФ, после чего Москва может полностью отключать газ Украине и начать войну на ее территории.

На данный момент значительный транзитный потенциал Украины для российского газа не позволять Путину начать боевые действия из-за реакции Европы.

Он отметил, что Россия начала масштабные маневры на Дальнем Востоке неслучайно и напрямую готовится к полноценному военному противостоянию.