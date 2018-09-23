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Самолет-разведчик ВВС США начал патрулирование Керченского пролива, куда идут украинские корабли
Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".
Об этом сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал", передает segodnya.ua.
Как известно, суда, которые станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море, сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.
Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.
Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе (заводской № 403) в 1973 году. Вошел в состав Черноморского флота. 20 марта 2014 захвачен российскими войсками. 20 мая 2014 возвращен ВМС Украины.
Как сообщалось, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.
Теги: Украина, США, Донбасс, Крым, разведка, Керченский пролив, патруль, ВВС, корабли
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