Самолет-разведчик ВВС США начал патрулирование Керченского пролива, куда идут украинские корабли

23.09.2018 18:25

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец".

Об этом сообщает интернет-издание "Украинский милитаристский портал", передает segodnya.ua.

Как известно, суда, которые станут основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море, сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Судно "Донбасс" планируется использовать для усиления инфраструктуры флота в Азовском море. Так, на нем возможно размещение штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, складов и других необходимых помещений, которых сегодня в данном регионе нет.

Морской буксир "Корец" предназначен для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений в море. Построен на Ярославском судостроительном заводе (заводской № 403) в 1973 году. Вошел в состав Черноморского флота. 20 марта 2014 захвачен российскими войсками. 20 мая 2014 возвращен ВМС Украины.

Как сообщалось, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо усилить военно-морское присутствие в Азово-Черноморском регионе для адекватного противодействия российской экспансии в регионе.