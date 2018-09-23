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СМИ: Британия увеличит военное присутствие в Украине
23.09.2018 17:26
Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине.
Об этом передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на The Daily Telegraph.
«Британия увеличит военную поддержку своего союзника (Украины), направив туда морских пехотинцев позже в этом году и увеличит присутствие патрулей Королевского морского флота в Черном море в 2019 году», — заявил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон.
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, флот, Англия, морская пехота, Минобороны
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