Езда без прав: эксперт рассказал, насколько это реально в Украине

24.09.2018 15:40

По мнению автоюриста, законопроект № 9105 значительно упростит жизнь водителям

Разрешить управление транспортными средствами без наличия бумажного или пластикового удостоверения и страхового полиса – хорошая идея, которая значительно упростит жизнь водителям и позволит избежать ряда конфликтных ситуаций и коррупции на дорогах.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал автоюрист Вадим Володарский.

Но, несмотря на все свои преимущества, такое новшество будет сложно реализовать в украинских реалиях.

"Это нововведение, безусловно, упростит жизнь водителям. Но тут есть техническая проблема, которая связана с базами данных. Потому что у нас даже по регистрации транспортных средств есть две базы данных – старая и новая. То есть даже с регистрацией транспортных средств возникают такие проблемы. Еще больше будет проблем с водительскими удостоверениями, потому что у нас есть несколько видов водительских удостоверений, в том числе и те, которые выданы еще в СССР или в первые годы независимости, когда никаких баз данных не было и, соответственно, туда ничего не носилось. И такие права проверить по базе данных будет технически невозможно", – считает Володарский.

Кроме того, законопроект №9105, который гарантирует упрощение управления транспортным средством, противоречит второй законодательной инициативе – законопроекту №7286, который, наоборот, предлагает ужесточить ПДД и ввести новые запреты для водителей. По мнению эксперта, первый документ лучше для страны и для водителей, но примут, скорее всего, второй.

"Больше шансов у законопроекта №7286, потому что наши парламентарии любят усложнять жизнь водителям. Хотя не стоит исключать приятные сюрпризы перед выборами. Но лучше последняя инициатива. Если законопроект №9105 грамотно доработать и прописать, какие удостоверения подпадают под этот закон, а какие надо возить с собой, до какого года выпуска, то все будет нормально. Надо просто привести в порядок регистрацию транспортных средств", – дополняет эксперт.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9105, в котором предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты относительно упрощения управления транспортными средствами. Авторами документа выступили депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, депутат из фракции партии "Народный фронт" Антон Геращенко и еще 13 парламентариев из разных фракций. Согласно предложенным изменениям, водитель не обязан будет при управлении транспортным средством иметь при себе и по требованию полицейского предъявлять водительское удостоверение, регистрационный документ на авто и страховой полис, если соответствующая информация о водителе и транспортном средстве содержится в электронной базе данных.

А ранее в парламенте звучала другая законодательная инициатива. Авторы законопроекта №7286 хотят ужесточить ПДД и ввести новые запреты для водителей. Так, звучало предложение обязать водителя по требованию патрульного заглушать автомобиль, покидать транспортное средство и передавать копу в руки права.

Автоюрист Вадим Володарский считает, что законопроект №7286 не принесет позитивных изменений, а лишь увеличит количество конфликтных ситуаций на дороге.

Источник: https://www.segodnya.ua