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Главные векторы государства: что сказал Президент в Верховной Раде
В сентябре Президент Украины Петр Порошенко традиционно выступил с обращением к народным депутатам. За час глава государства успел перечислить достижения и просчеты за последний период и наметить главные вызовы и цели на будущее. О чем была речь Президента и чем она отличалась от прошлогоднего выступления, проанализировал Центр общественного мониторинга и контроля.
О ЕС и НАТО
Выступление Президента началось с обращения к депутатам поддержать изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Ведь «только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует всем нам и мир, и безопасность, Украине – независимость, а народу – повышение уровня жизни». Петр Порошенко напомнил о безвизе и годовщине ассоциации с ЕС. И отметил, что для 10 млн граждан с биометрическими паспортами открыто уже почти две трети стран мира.
В этом году глава государства не упоминал о референдумах по ЕС и НАТО, зато озвучил решение СНБО не продлевать договор о дружбе с Россией. Он пообещал подать соответствующий законопроект в парламент. Также призвал вычеркнуть из Конституции разрешение базировать российский флот в Украине.
Об экономике и реформах
Петр Порошенко признал, что не все планы и обещания удалось выполнить, и это объективно вызывает недовольство общества. В частности, не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны. Глава государства также заявил о недостаточном темпе реформ и неэффективности работы антикоррупционных органов.
Власть допустила немало просчетов, однако за последние четыре года «удалось сделать больше положительных изменений, чем за предыдущие 23 года независимости». Как отметил глава государства, за последние 4 года Украина возобновила экономический рост и соскочила с российской «газовой иглы». Во втором квартале 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8%.
Президент призвал принять законопроекты, которые облегчат ведение бизнеса: о концессии, процедуре банкротства, бизнес-омбудсмене, бюро финансовых расследований. «Только не пряча голову в песок, только признавая реальные проблемы, мы можем предложить обществу реальный путь их преодоления», – подытожил он.
Об армии
Как и в прошлом году, армия была одной из центральных тем. Президент напомнил, как годами политики и чиновники «зарабатывали на армии», уничтожая ее. А теперь – это армия нового поколения, с современным вооружением и подготовкой.
«Сегодня должны взять планку совсем другой высоты: новые технологии, модернизация, довооружение и перевооружение», – отметил глава государства.
Петр Порошенко пообещал в следующем году увеличить денежное обеспечение военных на 37%. Он отметил, что впервые с независимости на армию идет 3% ВВП. Но этого мало, чтобы адекватно отразить российскую угрозу. Поэтому он призвал руководителей Минобороны и ВСУ к нестандартным и асимметричным ответам на любые сценарии и планы противника и скорейшему переходу на стандарты НАТО.
Также Президент обратил внимание на десоветизацию армии: появление новых названий военных частей, приветствий («Слава Украине!»), знаков, традиций и праздников.
О российской агрессии, Донбассе и Крыме
В прошлом году Президент говорил о реинтеграционном законе, миротворцах ООН и гибридной войне РФ. В этом году российская агрессия была вписана в более широкий контекст. Петр Порошенко обвинил Кремль в поддержке популистских движений, раздувании евроскептицизма, вмешательстве в выборы по всему миру, а также вспомнил химическую атаку в Солсбери.
Глава государства обратил внимание на мощную международную поддержку, а также усилении санкционного давления на Россию из-за ее действий в мире. «Принцип «ничего об Украине без Украины» стал аксиомой международной политики», – отметил он.
Порошенко призвал депутатов продлить действие закона об особом порядке самоуправления на Донбассе и пообещал поставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе на Генассамблее ООН. Также он заявил, что Украина будет бороться за возвращение Крыма, в частности, в международных судах.
Об информационной безопасности и агентах влияния
Внимание к информационной войне РФ в нынешнем послании было еще острее, чем в прошлом году. По словам главы государства, в Украине появилась «пятая колонна», которой нужно дать отпор, не нарушая норм европейской демократии. Президент поддержал идею закона о регистрации агентов влияния государства-агрессора, но пообещал, что это не будет ограничивать свободу слова и не повлияет на журналистов и гражданское общество.
Петр Порошенко заявил: «Некоторые телеканалы, газеты и интернет-издания стали просто нескрываемыми рупорами российской пропаганды. Часть нашего информационного поля так же оккупирована, как и часть украинской суверенной территории».
Об автокефалии
Если в прошлогоднем выступлении Президент объявил о намерении добиться автокефалии для украинской православной церкви, то в этом уже похвастался результатами. «Я не знаю, когда именно примут Томос и когда его привезут в Киев. Но уверен, колесо этой истории мы раскрутили так, что вернуть назад его уже точно никто не сможет», – сообщил он.
По его словам, Томос – это фактически еще один Акт провозглашения независимости Украины. Президент заверил, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно решат перейти в единую церковь. В то же время государство будет уважать выбор тех, кто решит остаться в МП.
О выборах
Президент гарантировал «свободные, честные и демократические выборы главы государства, нового парламента, органов местного самоуправления так, как они были проведены в 2014-15 годах». Он подчеркнул, что Украина должна еще раз зарекомендовать себя как лидера в соблюдении стандартов демократии на постсоветском пространстве.
Президент призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность, зафиксировав соответствующие изменения в Конституции.
Источник: Центр общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, президент, НАТО, Верховная Рада, Порошенко
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