- Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула17:25
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- Езда без прав: эксперт рассказал, насколько это реально в Украине15:40
- Миру предрекли массовую роботизацию: стало известно, что ждет украинцев15:20
- В Украине зафиксирован рекордный рост цен на овощи15:01
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Какой отказ в субсидии считается незаконным: разъяснение Минсоцполитики14:00
Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула
Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была лишена титула «Мисс Украина-2018» из-за нарушения требований конкурса, а именно за сокрытие факта замужества.
Исполнительный директор оргкомитета Национального конкурса «Мисс Украина» Виктория Киосе отметила: «В связи с нарушением требований конкурса Веронику Дидусенко дисквалифицировали. Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, что не состояла в браке и не имеет детей».
После проведения конкурса выяснилось, что Вероника была замужем и у нее есть ребенок. О ее семейном положении сообщили журналисты, которые проживают в одном районе с обладательницей короны.
Известно, что по условиям конкурса, все участницы не должны состоять в браке до или во время конкурса и не должны иметь детей.
В ближайшее время Оргкомитет конкурса соберет жюри, и его члены сами решат, выбирать ли новую «Мисс Украина-2018» из первой шестерки, двенадцатки или из 23 участниц.
Объявление имени новой Мисс Украина состоится во время телеверсии финала конкурса в воскресенье, 30 сентября.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, титул, Мисс Украина
- Оля Полякова мастерит кокошник в виде короны и ждёт титула герцогини
- Кличко будет биться с Леапаи в апреле
- Экс-форвард «Шахтера» выиграл титул в Турции
- Титул временного чемпиона WBA разыграют боксеры из Донецка
- Шестилетняя красавица шла к короне полжизни! (ФОТО)
- Мариупольская дворняга претендует на титул старейшей собаки в мире
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- Центр Донецка вздрогнул от мощных взрывов14:15
- Главарь «ДНР» Пушилин щедро раздает обещания. Люди возмущены13:00
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших12:13
- В оккупированном Донецке растет ненависть к боевикам12:00
- ВСУ сразили врага мощной "ответкой", заставив считать трупы 11:01
- НВФ обстреляли сотрудников «Вода Донбасса»: ремонт водовода прекращен10:15
- Победительницу конкурса «Мисс Украины - 2018» лишили титула17:25
- Беларусь собирается отказаться от доллара17:10
- Россия ответит новым оружием: Шойгу рассказал про расплату Израиля за крушение Ил-20 в Сирии 16:50
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- Неизвестная сущность прожгла землю в США15:58
- Езда без прав: эксперт рассказал, насколько это реально в Украине15:40
- Миру предрекли массовую роботизацию: стало известно, что ждет украинцев15:20
- В Украине зафиксирован рекордный рост цен на овощи15:01
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Что за чертой? Рассказы людей, которые пережили клиническую смерть07:42
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- "Украина хочет зачистить Донбасс", - Клинцевич боится за будущее пророссийских боевиков на востоке Украины