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Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время
24.09.2018 19:35
Стало известно, когда в Украине этой осенью переведут часы на зимнее время. Согласно официальному сообщению, в этом году стрелки часов переведут около 4 утра в ночь с 27 на 28 октября.
Об этом передает https://golos.ua с ссылкой на dp.vgorode.ua.
Также отмечается, что в Украине собираются отменить переход на летнее/зимнее время, однако, когда это может произойти, пока неизвестно.
Теги: Украина, Донбасс, зима, перевод часов, перевод стрелок
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