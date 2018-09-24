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Укрэнерго добьет украинцев, готовьтесь к худшему
Страна, которая является одним из самых больших производителей энергии, вынуждена продавать ее своим гражданам по завышенным ценам, пишет Политека.
Уже скоро в Украине вновь повысят тарифы на электроэнергию, которые были утверждены «Укрэнерго» и НКРЭКУ. Соответствующее изменения уже прописали в законе и они вступят в силу уже в следующем году.
Как итог, скоро украинцы получат новый рынок электроэнергии, к которому большинство населения просто не готово. Сейчас для простого населения действуют следующие тарифы: 0,9 грн за первые 100 кВт и 1,68 за следующие. Но скоро эти расценки покажутся совсем маленькими.
Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко вместе с «Укрэнерго» предложили поднять в Украине тарифы до 1,85 гривен за кВт. Она уверяет, что населению будут якобы продавать энергию по себестоимости. Простые украинцы якобы мало платят за свет, а убытки покрывает бизнес.
Мало того, в НКРЭКУ заявили, что скоро комиссия потеряет право устанавливать тарифы. Теперь все будет зависеть от рынка и его игроков, продающих энергию. Новая «реформа» ударит по украинцам сразу после президентских выборов, ведь сейчас у власти не хватает политической воли для поднятия тарифов.
А вот с 1 июля 2019 года тарифы отпустят в «свободное плавание». В Нацкомиссии и «Укрэнерго» заявляют, что новый рынок пойдет якобы на пользу Украине, ведь там появится конкуренция. Но источники в Кабмине уже сейчас заявляют, что после повышения тарифов у государства не хватит средств для покрытия субсидий.
Так или иначе, украинцам уже сейчас стоит задумываться о новых тарифах и о том, как нужно экономить на электроэнергии. Получается, что Украина производит электроэнергию и продает ее дешевле странам ЕС, чем своему населению.
Как сообщалось ранее, «Укрэнерго» в лице Всеволода Ковальчука грабит украинцев. Глядя на количество PR-акций, которые проводит Всеволод Ковальчук, можно предположить, что он мечтает из «исполняющего обязанности» стать единоличным руководителем НЭК «Укрэнерго»
Лишь за 2016 год Ковальчук, руководя компанией, перевел на подразделение, которое находится на оккупированной Россией территорией, 155 миллионов гривен. При этом НЭК проигнорировал постановление правительства, которым Кабмин обязал «Укрэнерго» финансировать свое подразделение лишь за счет взносов компаний, находящихся в том регионе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, энергетика, коммунальные услуги, электроэнергия, повышение тарифов
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