- В ГФС назвали новые цены на алкоголь21:00
- Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды20:45
- "Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки20:30
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время19:35
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Погода на октябрь в Украине: прогноз от народного синоптика18:30
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
В ГФС назвали новые цены на алкоголь
В Украине значительно повышаются минимальные цены на алкогольные напитки.
В Государственной фискальной службе отметили, что постановление правительства разработано для защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшения объема теневой экономики.
Согласно данному документу, минимальная розничная цена на пол-литровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% - до 89,4 грн (с 397,76 грн до 447 грн за литр 100%-го спирта). Кроме того, минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% - до 321 грн/литр 100%-го спирта.
В то же время, минимальные цены на вина натуральные повышены на 13,5% - до 42 грн за бутылку 0,7 л в розничной торговле, на крепленые вина и вермуты — на 8,9%, до 49 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л — на 12,4%, до 89 грн.
Также, предусмотрено увеличение минимальной оптово-отпускной цены коньяка «три звезды» с 386,98 грн за 1 литр 100%-го спирта до 412,5 грн, розничной — с 597,3 грн до 641,6 грн, «четыре звезды» соответственно с 412,85 грн до 455,2 грн и с 645,17 грн до 696,7 грн.
При этом для коньяка «пять звезд» минимальная оптовая цена снижена с 495,95 грн до 481,6 грн, тогда как розничная повышена с 692,6 грн до 758,3 гривны», — говорится в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, алкоголь, повышение, ГФС
- В Украине взлетели цены на алкоголь: сколько заплатим
- Поллитровая бутилка водки будет стоить около 70 грн. - Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь
- Вскоре цены на алкоголь значительно вырастут
- Из-за блокады будут повышаться цена на продукты и товары первой необходимости - Волынец
- Бизнес-леди губила чужих детей ради собственной дочери
- Круче, чем золотая рыбка: житель Вены выловил из Дуная около 100 тысяч евро
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- Жители ОРДО жалуются на острый дефицит врачей в «республике»18:15
- Переговорам в Минске не бывать! Геращенко сделала громкое заявление17:43
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 297 человек16:35
- Стало известно, когда Россия признает «ЛДНР»16:15
- "Даже они тут не выдерживают", - жители "ЛНР" бьют тревогу в Сети из-за массовой гибели голубей от некого вируса14:45
- Названа главная проблему в вопросе реинтеграции Донбасса14:30
- В ГФС назвали новые цены на алкоголь21:00
- Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды20:45
- "Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки20:30
- «Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике20:15
- В России преподаватель вуза разделся догола прямо перед студентами: откровенное видео потрясло Сеть 20:02
- Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться19:48
- Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время19:35
- Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию19:22
- Президент соседнего государства временно отстранен от должности19:04
- В «ДНР» прекращена работа «министерства обороны»18:45
- В Украине запретили популярное лекарство от простуды18:00
- Мужчины-вампиры. 10 типов парней, которые испортят вам кровь09:58
- Самая неприступная женщина по знаку зодиака — кто она?08:47
- Названы неожиданные продукты, способные помочь справиться с простудой08:15
- На каких пальцах нельзя носить кольца14:55
- День осеннего равноденствия: как правильно загадать желание 11:50
- Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть18:22
- Освещение в школах: почему дети теряют зрение17:00
- День осеннего равноденствия 23 сентября: поверья и приметы11:38
- Ситуация на Донбассе не изменится!До выборов 2019 года все останется без изменений – Кучма08:34
- Известный соратник Гиркина ликвидирован у Дебальцево: боевики кричат о мести и "захвате Славянска"
- Волкер озвучил неожиданно оптимистический прогноз по возвращению Донбасса
- «ДНР» и «ЛНР» прекратят существование
- Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя
- "ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности
- Шаг за шагом: ВСУ молниеносным ударом отбили очередной кусочек украинской земли у оккупантов. Видео
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- "Это крик души..." - в ответ на просьбу боевиков "ДНР" жители Донбасса массово отвечают отказом
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков