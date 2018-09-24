В Украине вводят новые деньги: как будут выглядеть

24.09.2018 12:32

Национальный банк Украины 25 сентября запускает в обращение новые банкноты номиналом 20 грн.

Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook. Новые 20-и будут в обращении параллельно с обычными купюрами, пока не вытеснят старые деньги.

Как объясняют в НБУ, цель запуска новых денег двойная: заменить старые купюры, которые физически износились, и одновременно защитить эти распространены банкноты от подделок - в обращении их сейчас почти 127 млн штук.

Кроме того, для защиты от фальсификации нацбанки всех стран просто обязаны время от времени менять дизайн своих бумажных денег.

Источник: https://antikor.com.ua