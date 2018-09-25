Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Венгрия доигралась: опубликовано видео движения крупной колонны бронетехники ВСУ в сторону Закарпатья. ВИДЕО

25.09.2018 15:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Венгрия доигралась: опубликовано видео движения крупной колонны бронетехники ВСУ в сторону Закарпатья. ВИДЕО

Украина решила послать Венгрии прозрачный намек и отправила колонну бронетехники на Закарпатье на фоне разгоревшегося скандала с официальным Будапештом.
Очевидцы сообщают, что заметили движение военной колонны по одной из дорог - военнослужащие и множество единиц техники приближаются к Закарпатью со стороны Старосамборщины, что на Львовщине. Журналистка Анна Кульчицкая опубликовала видео, став свидетельницей движения бронетранспортеров и военных грузовиков по дороге в сторону Закарпатья. При этом пользователи социальных сетей активно комментируют видео, считая ответ Украины наиболее адекватным из всех вариантов и призывая власти решительно действовать против активного вмешательства в дела Украины в регионе венгерских властей.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, Венгрия, Закарпатье, колонна, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх