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Венгрия доигралась: опубликовано видео движения крупной колонны бронетехники ВСУ в сторону Закарпатья. ВИДЕО
Украина решила послать Венгрии прозрачный намек и отправила колонну бронетехники на Закарпатье на фоне разгоревшегося скандала с официальным Будапештом.
Очевидцы сообщают, что заметили движение военной колонны по одной из дорог - военнослужащие и множество единиц техники приближаются к Закарпатью со стороны Старосамборщины, что на Львовщине. Журналистка Анна Кульчицкая опубликовала видео, став свидетельницей движения бронетранспортеров и военных грузовиков по дороге в сторону Закарпатья. При этом пользователи социальных сетей активно комментируют видео, считая ответ Украины наиболее адекватным из всех вариантов и призывая власти решительно действовать против активного вмешательства в дела Украины в регионе венгерских властей.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Венгрия, Закарпатье, колонна, ВСУ
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