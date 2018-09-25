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ВСУ показали эффектные кадры самого мощного украинского оружия

25.09.2018 10:49
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ВСУ показали эффектные кадры самого мощного украинского оружия

Штаб Объединенных сил показал эффектные кадры самого мощного на сегодняшний день украинского вооружения – тактического ракетного комплекса "Точка-У".

В ООС отмечают, что ракетные войска находятся в определенных районах согласно взятым на себя Украиной международным договоренностям, передает segodnya.ua.

В то же время в ВСУ намекнули, что в случае военной угрозы мощное оружие можно незамедлительно использовать и ракеты ударят по врагу на любом расстоянии в зоне конфликта.

"Ради мира на украинской земле эти ракетные подразделения в считанные минуты поднимаются по тревоге, выдвигаются в нужный район и наносят эффективный точечный удар по важнейшим целям противника в тактической и оперативной глубине его войск. Тем самым ракетный комплекс "Точка-У" ставит убедительную точку в факте самого существования противника, скопления его войск и важнейшего вооружения", – уверяют военные.



Теги: Украина, Донбасс, вооружение, ВСУ, ракетный комплекс, ООС
 
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