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Цены на газ взлетят в октябре и потянут за собой все: готовьтесь к подорожанию
С 1 октября НАК «Нафтогаз» повысит расценки на газ для промышленных потребителей, что повлияет на цены на товары для украинцев
Так, компания повысит цены закупающим менее 50 тыс. кубометров — на 9,4% (до 14 586 грн./ тыс. куб.), более 50 тысяч — на 9,7% (13 438,8 грн./ тыс. куб.).
Причиной роста цен на газ в компании называют рост газовых котировок на европейских хабах и девальвация гривны. Аналогичные аргументы НАК «Нафтогаз» использовала и раньше, постоянно повышая свои ценники.
По всему видно, что провал курса гривны в данном случае не является доминирующим фактором: нацвалюта за лето подешевела лишь на 8%, в то время как импортный газ подорожал почти вполовину — с $263,5 до $309,1 за тыс. куб.
Ключевым фактором считается увеличение стоимости голубого топлива на мировом рынке, и он продолжит доминировать. Поскольку цены на природный газ привязаны к планомерно дорожающей нефти (25 сентября прибавила еще 0,84%, и закрепилась на $81,85/барр.), и с небольшим опозданием подтягиваются вслед за ней.
Еще одна причина растущей стоимости газа — это требования Международного валютного фонда, который требовал подтянуть украинскую цену к мировой для всех потребителей — промышленных и розничных.
Поначалу бизнес сносил беспрестанно повышаемые ценники, но в последнее время все чаще пользуется услугами конкурентов «Нафтогаза» — частных трейдеров, которые стали поставлять газ чуть дешевле, выигрывая конкуренцию у НАКа. Тем не менее в этом случае цены тоже растут, хоть и медленнее. Потому неумолимо дорожает и конечная продукция компаний.
Сильнее всего от повышения цен на газ пострадает химическая промышленность и в меньшей мере металлургия. Чтобы вырваться из этого порочного круга многие производства вложились в новое оборудование и перешли на альтернативные источники топлива. А те, кому это не по плечу, разворачивают новую кампанию по повышению цен на свою продукцию.
Генеральный директор объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко заверил, что новые цены на газ скажутся на стоимости хлеба. Новые расценки на сырье и энергию выльются в 10% подорожание этого продукта. Просчеты сейчас ведут и многие другие производители. Так что можно не сомневаться в новом витке роста цен на почти все основные товары, и в очередном росте индекса инфляции.
Напомним, уже в этом году могу повысить тарифы на электроэнергию.
Как писала Politeka, тариф на отопление для украинцев разобьют на две части, одну из которых придется платить круглый год.
Также Politeka сообщала, что скандал с «Нафтогазом» получил непредсказуемое продолжение.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, цена, газ, повышение тарифов, повышение
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