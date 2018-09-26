Дело не только в Венгрии: Москаль назвал новую «угрозу» Закарпатью

26.09.2018 12:00

Закарпатье после скандала с массовой раздачей паспортов соседней Венгрии может столкнуться с еще одной серьезной проблемой – чешские власти также вынесли на рассмотрение вопрос о возможности предоставить гражданство жителям этого региона.

Как передает replyua.net, такое мнение в интервью телеканалу «112.Укриана» озвучил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. В том числе, он напомнил, что до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии. Высокопоставленный чиновник утверждает, что после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта.



«На сегодняшний день у нас намечается «сериал номер два» - в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье», - сказал он.



Геннадий Москаль добавил, что же Венгрия не «предоставляет» свое гражданство, а только «возвращает» его этническим венграм по наследственному признаку.