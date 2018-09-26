Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"

26.09.2018 15:15

Медики утверждают, что перевод часов - сильный стресс для организма.



Перевод часов на зимнее время в Украине состоится в 04:00 (киевское время) 28 октября 2018 года. Перевести часы необходимо на час назад.



После этого на час больше станет света утром у украинцев, и на час меньше будем видеть солнце после обеда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.



В Украине перевод часов происходит на основании постановления №509 от 13 мая 1996 года. В соответствии с ним, сейчас вся страна живет по восточноевропейскому времени (второй часовой пояс, +2 часа к времени по Гринвичу) и переходит на летнее и зимнее время.



Медики утверждают, что перевод часов - сильный стресс для организма. К тому же, человеку сложнее включиться в режим дня при зимнем времени. Самые распространенные симптомы "перехода": плохое самочувствие, бессонница, частые простуды.



Каждый украинец может минимизировать для себя дискомфорт от перевода стрелок, соблюдая всего несколько советов от специалистов.



Основные наставления экспертов, которые необходимо применять уже за пару недель до перехода на зимнее время:



включить в режим дня прогулки на свежем воздухе;

обязательно следить за режимом отдыха, не переутомляться, не нагружать себя увеличенными физическими упражнениями;

следить за правильным питанием, отказаться от алкоголя, соленой и жирной еды, следить за количеством водного баланса организма;

постараться ложиться спать раньше, хотя бы на 15 минут;

вечером тщательно проветривать помещение для сна.



Специалисты утверждают, что, придерживание данных советов помогут украинцам перейти на зимнее время без потери бодрости и сил.