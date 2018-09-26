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Минимальную пенсию украинцам повысят в два этапа: стали известны сроки

26.09.2018 12:30
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Минимальную пенсию украинцам повысят в два этапа: стали известны сроки

В Украине в следующем году минимальную пенсию повысят дважды. До июля она будет составлять 1497 грн, до декабря — 1564 грн, а после декабря — 1638 грн.

Уже сейчас фактический размер минимальной пенсии (сумма, на которую может прожить пенсионер в Украине) — 2710 грн.

Учитывая достаточно низкий размер зарплат, высокий уровень теневой занятости (работодатели платят в конвертах и не платят налоги), значительно повысить пенсию правительство не может. В следующем году дефицит Пенсионного фонда предусмотрен на уровне 166 млрд грн.

В следующем году, согласно проекту бюджета, рост доходов населения на 2% опередит инфляцию. Фактически это означает, что самые бедные украинцы могут стать немного богаче.

При этом, к сожалению, первая индексация пенсий и соцпомощи ожидается только в июле — до этого полгода придется жить со старыми выплатами, а второе повышение, которое с опережением компенсирует рост цен, ожидается только в декабре 2019-го.

Стоит отметить, что проект главного финансового документа должна принять Верховная Рада. После обсуждений и возможных правок бюджет вынесут на голосование.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, повышение, пенсии
 
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