Порошенко и Волкер обсудили перспективы ввода миротворцев на Донбасс

26.09.2018 07:15

Вчера, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в ходе которой они обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания там международной миротворческой миссии под эгидой ООН.

Также, стороны подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

В пресс-службе Поршенко отметили: «Особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве».

Источник: https://donpress.com